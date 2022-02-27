⚡️ Россию отключают от Swift. Но только несколько банков

ЕС, США и Канада вводят новые санкции против России. В их числе — отключение от системы Swift. Но речь будет идти только о нескольких российских банках.

Самой системе уже сообщили об этих мерах. Reuters сообщает, что речь о «ведущих российских банках», но о каких именно, пока непонятно. Это решение в Swift сейчас обсуждают с европейскими странами.

Слухи о том, что Россию могут отключить от системы Swift ходили давно. На «Клерке» много раз писали об этом:

Буквально два дня назад на эту тему высказался президент США Джо Байден:

«Возможность всегда остается, но сейчас это не та позиция, которую Европа готова занять», — цитируют Байдена РИА Новости.

В итоге решение все-таки приняли.