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Если приставы списали два раза штраф, придется ехать на прием, рассказали бухгалтеры

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Рубрика Исполнительное производство
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Бухгалтеры советуют, как вернуть двукратно списанный приставами автомобильный штраф. Звонить бесполезно, стоит записываться на прием и ехать. Еще можно написать жалобу на сайте.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, подскажите пожалуйста, есть шанс вернуть двойное списание судебных приставов (штраф ГИБДД)? Какой алгоритм моих действий? Звонила — трубку не берут».

В комментариях пишут, что звонить приставам бесполезно. Нужно ехать к ним на прием с документами, подтверждающими оплату штрафа.

Еще советуют через сайт приставов написать претензию. Там же можно записаться на прием к приставу.

Вот еще советуют:

«Обращалась прямо с сайта МАДИ или ДПС с просьбой сделать возврат платежа, переименуйте Постановления или Решения, на основании которых оштрафовали. Прилагаете платежные поручения или выписки из банка».

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