ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Российские банки, попавшие под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выданные карты продолжат работать внутри РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Там напомнили, что под «блокирующими» санкциями сейчас ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия».

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — пояснили в НПСК.

Все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. У кого есть карты «Мир», могут использовать сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны, подчеркнули в пресс-службе.

По материалам «РИА Новости».