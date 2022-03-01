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Российскому бизнесу облегчат работу на фоне санкций. Власти рассказали, как именно

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Рубрика Экономика России
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Правительство поможет убрать административные барьеры, будет поддерживает проекты, которые уже стартовали, и облегчит процедуры госзакупок.

Премьер Михаил Мишустин считает, что антироссийские санкции создают новые инвестиционные возможности внутри страны. Поэтому есть возможность помочь бизнесу:

«Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени, и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов», — сказал он.

Также он сказал, что нужно совместно с бизнесом проработать вопросы по сокращению избыточных требований в госзакупках.

Кроме того, он напомнил, что в Минфине готовят предложения об амнистии капиталов. Это позволит направить больше средств на реализацию новых проектов.

По материалам «ТАСС».

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