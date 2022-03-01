От SWIFT хотят отключить семь российских банков

Евросоюз рассматривает возможность отключения от SWIFT следующих банков: ВТБ, банк «Россия», банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Об этом сообщает Bloomberg. Газпромбанк и Сбербанк пока не включены в список. ЕС будет согласовывать решение с США.

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