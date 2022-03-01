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Эксперт рассказал, во что сейчас вкладываться, чтобы защитить активы

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Рубрика Инвестиции
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Инвесторам посоветовали вкладываться в драгоценные металлы, гособлигации развитых стран и в зарубежную недвижимость.

Об этом рассказал инвестиционный директор группы ТРИНФИКО Артем Цогоев.

Самым стабильным активом он назвал драгоценные металлы, прежде всего, золото. Экономист напомнил, что в первые дни санкций российские власти объявили о возобновлении покупки золота на внутреннем рынке, а курс металла вырос почти на 15%.

Гособлигации эксперт называет вторым стабильным активом. Например, по итогам 2021 года облигации Китая и Индонезии показали доходность в районе 5,2–5,7%. Долговые бумаги стран Западной Европы и США являются максимально надежной инвестицией, но доходность у них, как правило, не превышает 1–2%.

А вот роль недвижимости, по его словам, как инвестиционного инструмента, сегодня сильно ослабела из-за колебаний курса и высоких ставок по ипотеке.

Эксперт назвал как вариант покупку недвижимости в странах со стабильной экономикой, но сейчас могут быть трудности с транспортным сообщением между странами.

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