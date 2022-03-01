Пени по налогам с 28 февраля могут составить до 48,67% годовых

После повышения ключевой ставки вырастут размеры штрафных санкций, которые от нее зависят. К примеру, законная неустойка по ст. 395 ГК, которая опирается на ключевую ставку. Или ст. 75 НК, о пенях, которые тоже зависят от ставки ЦБ.
С 28 февраля вырастают проценты за незаконное и законное пользование деньгами по ст. 395 ГК и 317.1 ГК. Кроме того, новое значение ключевой ставки повлияет на расчет пеней за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов.Для физических лиц (включая ИП) — 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ, что составляет 24,33% годовых (20/300*365).
Для организаций:
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) — 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, что составляет 48,67% годовых (20/150*365), действующей в период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки (п. 4 ст. 75 НК).
Применять новую ставку 20% нужно с 28 февраля 2022 года. Величина ставки рефинансирования соответствует ключевой ставке ЦБ.По материалам канала «Налоговый консультант».
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