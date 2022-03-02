Средний ценник выездной проверки — почти 50 миллионов

Налоговики в результате вызовов на комиссии и побуждений к добровольному уточнению за прошлый год собрали 52% от всех поступлений, в том числе и от выездных проверок.

Рассказал Партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий

«Важные налоговые итоги 2021 года. За одну выездную проверку в РФ в среднем доначислялось 49 295 тыс. руб. Это на 50% больше, чем в 2020 году (32 783 тыс. руб.). 4,8% выездных проверок не выявили правонарушений».

По регионам картина различная.

Регион Средний «чек», тыс. руб. Москва 59 568 Московская обл. 75 608 Санкт-Петербург 107 183 Ленинградская обл. 113 678 Свердловская обл. 21 022 Пермский край 27 664 Тюменская обл. 26 938 Респ. Башкортостан 14 443 Нижегородская обл 89 205 Респ. Тыва 1 003

Автор поста также рассказал, что «за 9 месяцев прошлого года сумма поступлений от „добровольного уточнения обязательств“ после „налоговых комиссий“ составила 52% по отношению ко всем поступлениям в результате контрольно — аналитической работы ФНС». Для сравнения, в 2020 году эта цифра была 54%.

«В 1 квартале 2021 года в трех регионах было 0 выездных проверок. Это Калужская область, Республика Адыгея и Еврейская автономная область. За первое полугодие 2021 года таких регионов уже не было» — подытожил он.