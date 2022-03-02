Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Средний ценник выездной проверки — почти 50 миллионов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Налоговики в результате вызовов на комиссии и побуждений к добровольному уточнению за прошлый год собрали 52% от всех поступлений, в том числе и от выездных проверок.

Рассказал Партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий

«Важные налоговые итоги 2021 года. За одну выездную проверку в РФ в среднем доначислялось 49 295 тыс. руб. Это на 50% больше, чем в 2020 году (32 783 тыс. руб.). 4,8% выездных проверок не выявили правонарушений».

По регионам картина различная.

Регион

Средний «чек», тыс. руб.

Москва

59 568

Московская обл.

75 608

Санкт-Петербург

107 183

Ленинградская обл.

113 678

Свердловская обл.

21 022

Пермский край

27 664

Тюменская обл.

26 938

Респ. Башкортостан

14 443

Нижегородская обл

89 205

Респ. Тыва

1 003

Автор поста также рассказал, что «за 9 месяцев прошлого года сумма поступлений от „добровольного уточнения обязательств“ после „налоговых комиссий“ составила 52% по отношению ко всем поступлениям в результате контрольно — аналитической работы ФНС». Для сравнения, в 2020 году эта цифра была 54%.

«В 1 квартале 2021 года в трех регионах было 0 выездных проверок. Это Калужская область, Республика Адыгея и Еврейская автономная область. За первое полугодие 2021 года таких регионов уже не было» — подытожил он.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить