Средний ценник выездной проверки — почти 50 миллионов

Налоговики в результате вызовов на комиссии и побуждений к добровольному уточнению за прошлый год собрали 52% от всех поступлений, в том числе и от выездных проверок.
Рассказал Партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий
«Важные налоговые итоги 2021 года. За одну выездную проверку в РФ в среднем доначислялось 49 295 тыс. руб. Это на 50% больше, чем в 2020 году (32 783 тыс. руб.). 4,8% выездных проверок не выявили правонарушений».
По регионам картина различная.
Регион
Средний «чек», тыс. руб.
Москва
59 568
Московская обл.
75 608
Санкт-Петербург
107 183
Ленинградская обл.
113 678
Свердловская обл.
21 022
Пермский край
27 664
Тюменская обл.
26 938
Респ. Башкортостан
14 443
Нижегородская обл
89 205
Респ. Тыва
1 003
Автор поста также рассказал, что «за 9 месяцев прошлого года сумма поступлений от „добровольного уточнения обязательств“ после „налоговых комиссий“ составила 52% по отношению ко всем поступлениям в результате контрольно — аналитической работы ФНС». Для сравнения, в 2020 году эта цифра была 54%.
«В 1 квартале 2021 года в трех регионах было 0 выездных проверок. Это Калужская область, Республика Адыгея и Еврейская автономная область. За первое полугодие 2021 года таких регионов уже не было» — подытожил он.
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