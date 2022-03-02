80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января, рассказали бухгалтеры

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Валютные операции
Версия для печати

Бухгалтеры выясняют, как быть с обязательным требованием продавать 80% валютной выручки. Банки разъясняют, что в этот норматив входит и валюта, которую компании продали с 1 января 2022 года.

Спрашивает наш подписчик.

«Ситуация такая, счета в ВТБ и в „Открытии“, получали на ВТБ валюту, продавали с Открытия „старую“ валюту. Вчера сказали продавать валюту, если на транзитном есть, сегодня пришло требование продавать именно с ВТБ, тк проданная валюта на Открытии не является выручкой за период с 01.01.2022.

А в разъяснении ВТБ написано: „Вам необходимо сравнить суммарный объем валюты, проданной с 01.01.2022, с объемом валюты, подлежащей обязательной продаже согласно пояснению выше“.

Подскажите пожалуйста, можно ли проданную „старую“ валюту отнести к 80% или нет?».

В комментариях посоветовали

«Подсчитайте всю выручку с 01.01.22, возьмите 80%. Сравните с оставшейся на текущем счете. Продайте разницу. Если остаток меньше либо равен 20%, то оставляйте на текущем счете. А если вся валюта продана, то и волноваться не за что».

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить