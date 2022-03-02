80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января, рассказали бухгалтеры

Бухгалтеры выясняют, как быть с обязательным требованием продавать 80% валютной выручки. Банки разъясняют, что в этот норматив входит и валюта, которую компании продали с 1 января 2022 года.

Спрашивает наш подписчик.

«Ситуация такая, счета в ВТБ и в „Открытии“, получали на ВТБ валюту, продавали с Открытия „старую“ валюту. Вчера сказали продавать валюту, если на транзитном есть, сегодня пришло требование продавать именно с ВТБ, тк проданная валюта на Открытии не является выручкой за период с 01.01.2022.

А в разъяснении ВТБ написано: „Вам необходимо сравнить суммарный объем валюты, проданной с 01.01.2022, с объемом валюты, подлежащей обязательной продаже согласно пояснению выше“.

Подскажите пожалуйста, можно ли проданную „старую“ валюту отнести к 80% или нет?».

В комментариях посоветовали

«Подсчитайте всю выручку с 01.01.22, возьмите 80%. Сравните с оставшейся на текущем счете. Продайте разницу. Если остаток меньше либо равен 20%, то оставляйте на текущем счете. А если вся валюта продана, то и волноваться не за что».