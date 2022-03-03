❗ У малого бизнеса не будет плановых проверок в 2022 году, а у IT-компаний – по 2024 год

В период по 31 декабря 2022 года не будут проводить плановые проверки юрлиц и ИП, внесенных в реестр МСП.
Поправки вносят в закон № 294-ФЗ. Речь идет о неналоговых проверках. Законопроект внесен в Думу.
Для аккредитованных IT-организаций плановые проверки не проводятся с 2022 года по 2024 год.
То есть их освобождают от проверок на 3 года.
Добавим, что накануне вышел указ президента, по которому для IT-компаний должны отменить еще и налоговые проверки, а также проверки по валютному законодательству.
Отмена этих проверок тоже должна быть на 3 года – с 2022 по 2024 годы.
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