❗ У малого бизнеса не будет плановых проверок в 2022 году, а у IT-компаний – по 2024 год

В период по 31 декабря 2022 года не будут проводить плановые проверки юрлиц и ИП, внесенных в реестр МСП.

Поправки вносят в закон № 294-ФЗ. Речь идет о неналоговых проверках. Законопроект внесен в Думу.

Для аккредитованных IT-организаций плановые проверки не проводятся с 2022 года по 2024 год.

То есть их освобождают от проверок на 3 года.

Добавим, что накануне вышел указ президента, по которому для IT-компаний должны отменить еще и налоговые проверки, а также проверки по валютному законодательству.

Отмена этих проверок тоже должна быть на 3 года – с 2022 по 2024 годы.