Суды не дали взыскать налоговикам задолженность по налогам, поскольку те нарушили все сроки

Налоговики на 10 месяцев просрочили вручение решения по проверке, чем утратили право взыскивать 9 млн долга по налогам.

Налоговики по результатам проверки начислили компании налоги, пени, штрафы в сумме 9 178 745,07 руб. Решение по проверке инспекторы приняли в ноябре 2018 года, а вручили его компании через 10 месяцев — в сентябре 2019 года. Чтобы взыскать доначисления, инспекция приостановила операции по счетам.

Компания оспорила это в суде, и три инстанции приняли ее сторону. Налоговикам объяснили, что они утратили право на принудительное взыскание задолженности.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

«Правила таковы. Решение по итогам проверки должно быть вручено налогоплательщику в течение пяти дней после дня его вынесения (п. 9 ст. 101 НК). А если по почте, дата вручения — шестой день со дня отправки заказного письма. В силу такое решение вступает через месяц со дня вручения. И с этого момента оно подлежит исполнению (ст. 101.3 НК). На основании вступившего в силу решения направляется требование об уплате налога. На это дается 20 дней с даты вступления решения в силу (п. 2 ст. 70 НК).

На исполнение требования налогоплательщиком отводится восемь дней с даты получения требования, если в нем не указан более продолжительный срок (п. 4 ст. 69 НК). Если требование в этот срок не исполнено, применяются меры принудительного взыскания».

После этого у налоговиков есть два месяца для принудительного взыскания. Если срок нарушен, решение о взыскании недействительно. А значит задолженность нужно признать безнадежной.

Дело № А27-24096/2019, судебный акт кассации во вложении.