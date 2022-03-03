За день поступило почти 500 заявок на аккредитацию от IT-компаний. Все из-за льгот

IT-компании срочно подают заявки на аккредитацию из-за льгот.

Накануне опубликован указ президента о введении льгот для IT-бизнеса: ставка 0% налога на прибыль, кредит под 3%, отмена проверок.

Главное условие — наличие аккредитации.

За 1 день поступило 479 заявлений на получение государственной аккредитации.

Ранее льготы проанонсировал Михаил Мишустин. После этого количество заявок на аккредитацию выросло в десятки раз.

Зарегистрировать ИТ-организацию можно по ссылке .

Отметим, что по указу президента должны быть приняты подзаконные акты.

«В поле действия этих мер должны попасть все сектора ИТ-индустрии, включая разработчиков, системных интеграторов, дистрибьюторов, компании в области инфобезопасности», — отметил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

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