Приходите в новый «Красный уголок бухгалтера». Там уже жарко

Из-за тормозного Facebook популярный бухгалтерский канал продублировали в Telegram. Приглашаем всех желающих пообщаться на бухгалтерские темы.
Тем временем в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задали вопрос:
«Можно ли понять почему компания слетела с МСП?».
В комментариях пишут, что есть три причины — обороты превысили 2 млрд руб., иностранец вошел в состав учредителей, численность свыше 250 человек. Кто-то подтверждает, что да, тоже слетели из-за того, что кипрская компания учредителем стала.
Еще пишут, что возможной причиной может быть несдача отчетности, потому что налоговики по РСВ смотрят данные.
Сеть Facebook постоянно тормозит, и потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» экстренно переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться.
Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.
Да, немного непривычно, но привыкнуть можно.
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