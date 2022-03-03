Приходите в новый «Красный уголок бухгалтера». Там уже жарко

Из-за тормозного Facebook популярный бухгалтерский канал продублировали в Telegram. Приглашаем всех желающих пообщаться на бухгалтерские темы.

Тем временем в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задали вопрос:

«Можно ли понять почему компания слетела с МСП?».

В комментариях пишут, что есть три причины — обороты превысили 2 млрд руб., иностранец вошел в состав учредителей, численность свыше 250 человек. Кто-то подтверждает, что да, тоже слетели из-за того, что кипрская компания учредителем стала.

Еще пишут, что возможной причиной может быть несдача отчетности, потому что налоговики по РСВ смотрят данные.

Сеть Facebook постоянно тормозит, и потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» экстренно переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться.

Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

Да, немного непривычно, но привыкнуть можно.