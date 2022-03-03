В банках цена покупки евро достигает 218 рублей, доллара — 190 рублей

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Рубрика Валютный рынок
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Официальные курсы от ЦБ тоже немаленькие, но в некоторых банках обменные курсы отличаются очень сильно.

В банках обменный курс евро превысил 210 рублей.

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Обменный курс доллара доходит до 190 рублей.

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Официальные курсы от ЦБ — 111,76 рубля за доллар, 124,02 за евро евро.

Информация с banki.ru

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