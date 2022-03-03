Сотрудники банков не будут платить НДФЛ с экономии на процентах по кредитам

Если банковский работник смог сэкономить на процентах по кредитам — например, при рефинансировании ипотеки или во время льготного периода, когда банк ничего не начисляет заемщику, — то его освободят от НДФЛ. Об этом сообщили в Минфине.

Льгота будет действовать с января 2022 года, пишет «Российская газета».

Сейчас НДФЛ в таких случаях платится потому, что экономия на процентах — это получение выгоды. То есть заемщик-сотрудник банка мог бы заплатить ее, но не заплатил — значит, эти деньги остались у него, а с точки зрения государства это доход.