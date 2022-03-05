Общепит не платит НДС при переходе с УСН на ОСНО

Если кафе в 2021 году применяло упрощенку, а в этом году перешло на общий режим, освобождение от НДС будет действовать с 01.01.2022.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/9922 от 14.02.2022.
Условия освобождения от НДС с 2022 года:
- доходы менее 2 млрд рублей;
- доля доходов от общепита не менее 70 %;
- средняя зарплата сотрудников не менее средней по региону (условие работает с 2024 года).
Услуги общепита должны оказываться:
- через объекты общепита (рестораны, кафе, бары и т.д.);
- вне объектов общепита по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).
Если организация перешла на ОСНО с 2022 года, она может применять освобождение от НДС.
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