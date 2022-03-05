Общепит не платит НДС при переходе с УСН на ОСНО

Если кафе в 2021 году применяло упрощенку, а в этом году перешло на общий режим, освобождение от НДС будет действовать с 01.01.2022.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-07/9922 от 14.02.2022.

Условия освобождения от НДС с 2022 года: доходы менее 2 млрд рублей;

доля доходов от общепита не менее 70 %;

средняя зарплата сотрудников не менее средней по региону (условие работает с 2024 года).

Услуги общепита должны оказываться:

через объекты общепита (рестораны, кафе, бары и т.д.);

вне объектов общепита по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Если организация перешла на ОСНО с 2022 года, она может применять освобождение от НДС.