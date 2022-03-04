В МКБ ставка по вкладу 21%, АК Барс повысил до 22%. И еще несколько банков с высокими процентами

Приводим подборку банков, в которых процент по вкладам превышает 20%.
- МКБ повысил ставку по рублевым вкладам до 21%, а по валютным — до 10%, сумма от 100 долларов или евро.
- В ВТБ ставки по вкладам от 21% до 24%.
- Банк Оранжевый — до 24%.
- Московский индустриальный банк — до 24%.
- Альфа банк — до 20,34%.
- Ренессанс-кредит — до 25%.
- ОТП Банк — до 23%.
- Совкомбанк — до 23%.
- Сбер — до 21%
- Ак Барс Банк — до 22%.
Информация banki.ru.
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