В МКБ ставка по вкладу 21%, АК Барс повысил до 22%. И еще несколько банков с высокими процентами

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Рубрика Вклады
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Приводим подборку банков, в которых процент по вкладам превышает 20%.

  • МКБ повысил ставку по рублевым вкладам до 21%, а по валютным — до 10%, сумма от 100 долларов или евро.
  • В ВТБ ставки по вкладам от 21% до 24%.
  • Банк Оранжевый — до 24%.
  • Московский индустриальный банк — до 24%.
  • Альфа банк — до 20,34%.
  • Ренессанс-кредит — до 25%.
  • ОТП Банк — до 23%.
  • Совкомбанк — до 23%.
  • Сбер — до 21%
  • Ак Барс Банк — до 22%.

Информация banki.ru.

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