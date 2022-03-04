Бывший инспектор обнулил долги налогоплательщиков на 27 млн рублей

В Дагестане бывшего замначальника МРИ ФНС № 2 обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге. Следователи считают, что он обнулил задолженность больше 2 тысяч налогоплательщиков.

Уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) передали в суд.

Налоговик внес в «Налог 3» за 2017-2018 годы сведения о том, что у двух с лишним тысяч налогоплательщиков из его инспекции погашена задолженность по налогам и взносам (УСН, страховые взносы, ЕНВД, НДФЛ, налог на транспорт). Общая сумма — 27 миллионов рублей.

Кроме того, инспектор внес в справки об уплате налогов для троих налогоплательщиков сведения, что задолженностей нет. А на самом деле они были.

Следователи установили, что делал он это умышленно. Уголовное дело отправили в суд.

По материалам сайта СК по Дагестану.