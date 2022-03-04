Серверы 1С «Фреш» находятся в России, волноваться бухгалтерам не нужно

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Бухгалтеры волнуются, где находятся сейчас у  серверы с облачной «Фреш». Чтобы понимать, делать ли бэкап на внешний носитель, на всякий случай. Сервера у них в Москве, но бэкап в любом случае нужно делать, это же бухгалтерия.

Спрашивает наш подписчик:

«А кто знает, где находятся сервера 1С?», уточнив, что речь про 1cfresh.com.

Бухгалтеры показали распечатку с сервиса whois, где сказано, что все находится в России.

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А на вопрос, с какой целью автор интересуется, она пишет, что хотелось бы знать, делать бэкап или нет. На что знающие люди посоветовали бэкап делать всегда.

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