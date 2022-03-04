Платежи из-за границы в евро проходят очень плохо, лучше в долларах. Советуют бухгалтеры

Бухгалтеры компаний, работающих с ВЭД, выясняют, в какой валюте сейчас лучше принимать платежи от иностранных контрагентов. Сообщают, что платежи в долларах проходят нормально, а вот в евро — не всегда.

Спрашивает наш подписчик.

«Нужно сделать перевод из Сербии в Россию в евро, если кому проходят платежи между юрлицами».

В комментариях пишут, что буквально вчера получили из Литвы в Россию в евро, в Швейцарию отправили доллары. Все прошло. А кому-то платеж в долларах пришел из Узбекистана.

Автор пишет, что «македонским коллегам все вернулось назад, платеж был в евро».

В итоге посоветовали узнавать в конкретном банке, но чаще всего в евро платежи не проходят, а в долларах, наоборот, все нормально.

Читайте также: Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро.