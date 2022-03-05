Безработных поддержат общественными работами

Вот какие меры поддержки предлагают власти.
- Общественные работы на 3 месяца для безработных. Мера должна поддержать до 300 тыс. человек.
- Компенсация части зарплаты для россиян, работающих неполную неделю и зарплатами ниже 1 МРОТ. Эта мера поддержит до 500 тыс. чел.
- Выплата пособий по безработице. Минимальный объем выплат, как это было в пандемию, пока менять не планируют.
- Переобучение, повышение квалификации, профпереподготовка. Мерой планируют охватить до 200 тыс. человек. Объем финансирования на каждого из них не должен превышать 85 тыс. руб.
- Индексация пособий, пенсий, иных соцвыплат. Размер индексации пока не уточняют.
По материалам «РБК».
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