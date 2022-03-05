Безработных поддержат общественными работами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Вот какие меры поддержки предлагают власти.

  • Общественные работы на 3 месяца для безработных. Мера должна поддержать до 300 тыс. человек.
  • Компенсация части зарплаты для россиян, работающих неполную неделю и зарплатами ниже 1 МРОТ. Эта мера поддержит до 500 тыс. чел.
  • Выплата пособий по безработице. Минимальный объем выплат, как это было в пандемию, пока менять не планируют.
  • Переобучение, повышение квалификации, профпереподготовка. Мерой планируют охватить до 200 тыс. человек. Объем финансирования на каждого из них не должен превышать 85 тыс. руб.
  • Индексация пособий, пенсий, иных соцвыплат. Размер индексации пока не уточняют.

По материалам «РБК».

Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн-профпереподготовка «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Упрощенка сильно поменялась. Другие лимиты и переходный период. Обновите свои знания, чтобы не подвести компанию при проверке. Старт 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить