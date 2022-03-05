Бизнес начинает экономить из-за санкций

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Рубрика ЭДО
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Экономические санкции мощно ударили по экономике: бизнес начинает сокращать расходы. Урезают премии, бонусы, сокращают расходы на аренду офисов.

Новые меры господдержки пока в стадии обсуждения и подготовки, шаги предприняли для малого бизнеса и IT-отрасли. Бизнес ищет способы выжить, некоторые даже переводят штат или часть штата на постоянную удаленку. Остается вопрос, что делать с хранением документов, да и вообще с ЭДО в организации.

Пример выхода из ситуации — сервис EnDocs Cloud, который поможет организовать удаленную работу с документами:

  • Сбор документов с филиалов и удаленных подразделений.
  • Распознавание документов и ввод в 1С.
  • Согласование договоров и счетов. Контроль оплат.
  • Подготовка и согласование актов сверки.
  • Регистрация входящих и исходящих документов. Контроль исполнения поручений.
  • Кадровый ЭДО: подписывайте документы с сотрудниками электронной подписью.

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