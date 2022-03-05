Бизнес начинает экономить из-за санкций

Экономические санкции мощно ударили по экономике: бизнес начинает сокращать расходы. Урезают премии, бонусы, сокращают расходы на аренду офисов.

Новые меры господдержки пока в стадии обсуждения и подготовки, шаги предприняли для малого бизнеса и IT-отрасли. Бизнес ищет способы выжить, некоторые даже переводят штат или часть штата на постоянную удаленку. Остается вопрос, что делать с хранением документов, да и вообще с ЭДО в организации.

Пример выхода из ситуации — сервис EnDocs Cloud, который поможет организовать удаленную работу с документами: Сбор документов с филиалов и удаленных подразделений.

Распознавание документов и ввод в 1С.

Согласование договоров и счетов. Контроль оплат.

Подготовка и согласование актов сверки.

Регистрация входящих и исходящих документов. Контроль исполнения поручений.

Кадровый ЭДО: подписывайте документы с сотрудниками электронной подписью. Присоединяйтесь! Узнать больше можно по ссылке