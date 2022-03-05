«Аэрофлот» приостанавливает полеты за границу

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Рубрика Экономика России
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«Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы после 8 марта, кроме рейсов в Беларусь. Пассажиров с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта на международные рейсы не допустят с 6 марта.

Об этом сообщают на сайте авиакомпании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям пока не летать за рубеж из-за арестов самолетов.

Авиакомпания S7 также отменила международные рейсы.

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