«Аэрофлот» приостанавливает полеты за границу

«Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы после 8 марта, кроме рейсов в Беларусь. Пассажиров с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта на международные рейсы не допустят с 6 марта.

Об этом сообщают на сайте авиакомпании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям пока не летать за рубеж из-за арестов самолетов.

Авиакомпания S7 также отменила международные рейсы.