«Аэрофлот» приостанавливает полеты за границу

«Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы после 8 марта, кроме рейсов в Беларусь. Пассажиров с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта на международные рейсы не допустят с 6 марта.
Об этом сообщают на сайте авиакомпании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям пока не летать за рубеж из-за арестов самолетов.
Авиакомпания S7 также отменила международные рейсы.
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