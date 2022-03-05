За публикацию фейков появилась новая уголовка. Штрафы до 5 миллионов, лишение свободы до 15 лет

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Рубрика УК РФ
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Путин подписал поправки в УК и УПК, по которым появилась уголовная ответственность за новостные фейки в отношении Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Основание — Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

За фейки

Ответственность серьезная. За распространение недостоверной информации об использовании ВС РФ — ч. 1 ст. 207.3 УК.

  • штраф от 700 тыс. до 1,5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 1,5 лет;
  • либо исправительные работы до 1 года;
  • либо принудительные работы до 3 лет;
  • либо лишение свободы до 3 лет.
В статье прописаны отягчающие обстоятельства:

  • использование служебного положения;
  • группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа;
  • искусственное создание доказательств обвинения (к примеру, картинку нарисовали, сняли постановочное видео, подделали документ);
  • корыстные побуждения (за вознаграждение);
  • по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Тут наказание жестче, прописано в ч. 2 ст. 207.3 УК:

  • штраф от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;
  • либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Если все эти деяния повлекли тяжкие последствия, наказанием будет лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (ч. 3 ст. 207.3 УК).

За действия по дискредитации

Отдельная статья 280.3 УК, о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. По части 1 наказание такое:

  • штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;
  • либо принудительные работы до 3 лет;
  • либо арест от 4 до 6 месяцев;
  • либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Если эти действия по дискредитации привели к повлекшие смерти по неосторожности или причинению вреда здоровью граждан, имуществу, массовым нарушениям общественного порядка (безопасности) либо создали помехи функционированию или вообще привели к прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, наказание будет жестче (ч. 2 ст. 280.3 УК).

  • штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;
  • либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За призывы к санкциям

За призывы к санкциям от иностранных государств уголовка будет после административной ответственности, если деяние повторено в течение одного года. Статья 284.2 УК.

Наказание:

  • штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет
  • либо ограничение свободы до 3 лет
  • либо принудительные работы до 3 лет
  • либо арест до 6 месяцев
  • либо лишением свободы до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.

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