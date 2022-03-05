За публикацию фейков появилась новая уголовка. Штрафы до 5 миллионов, лишение свободы до 15 лет

Путин подписал поправки в УК и УПК, по которым появилась уголовная ответственность за новостные фейки в отношении Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Основание — Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

За фейки

Ответственность серьезная. За распространение недостоверной информации об использовании ВС РФ — ч. 1 ст. 207.3 УК.

штраф от 700 тыс. до 1,5 миллионов рубле й или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 1,5 лет;

й или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 1,5 лет; либо исправительные работы до 1 года;

либо принудительные работы до 3 лет;

либо лишение свободы до 3 лет.

В статье прописаны отягчающие обстоятельства:

использование служебного положения;

группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа;

искусственное создание доказательств обвинения (к примеру, картинку нарисовали, сняли постановочное видео, подделали документ);

корыстные побуждения (за вознаграждение);

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Тут наказание жестче, прописано в ч. 2 ст. 207.3 УК:

штраф от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет; либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Если все эти деяния повлекли тяжкие последствия, наказанием будет лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (ч. 3 ст. 207.3 УК).

За действия по дискредитации

Отдельная статья 280.3 УК, о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. По части 1 наказание такое:

штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; либо принудительные работы до 3 лет;

либо арест от 4 до 6 месяцев;

либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Если эти действия по дискредитации привели к повлекшие смерти по неосторожности или причинению вреда здоровью граждан, имуществу, массовым нарушениям общественного порядка (безопасности) либо создали помехи функционированию или вообще привели к прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, наказание будет жестче (ч. 2 ст. 280.3 УК).

штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет; либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За призывы к санкциям

За призывы к санкциям от иностранных государств уголовка будет после административной ответственности, если деяние повторено в течение одного года. Статья 284.2 УК.

Наказание:

штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо ограничение свободы до 3 лет

либо принудительные работы до 3 лет

либо арест до 6 месяцев

либо лишением свободы до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.