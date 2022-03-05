За публикацию фейков появилась новая уголовка. Штрафы до 5 миллионов, лишение свободы до 15 лет

Путин подписал поправки в УК и УПК, по которым появилась уголовная ответственность за новостные фейки в отношении Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.
Основание — Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
За фейкиОтветственность серьезная. За распространение недостоверной информации об использовании ВС РФ — ч. 1 ст. 207.3 УК.
- штраф от 700 тыс. до 1,5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 1,5 лет;
- либо исправительные работы до 1 года;
- либо принудительные работы до 3 лет;
- либо лишение свободы до 3 лет.
- использование служебного положения;
- группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа;
- искусственное создание доказательств обвинения (к примеру, картинку нарисовали, сняли постановочное видео, подделали документ);
- корыстные побуждения (за вознаграждение);
- по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
- штраф от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;
- либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
- либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
За действия по дискредитацииОтдельная статья 280.3 УК, о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. По части 1 наказание такое:
- штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;
- либо принудительные работы до 3 лет;
- либо арест от 4 до 6 месяцев;
- либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
- штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;
- либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
За призывы к санкциямЗа призывы к санкциям от иностранных государств уголовка будет после административной ответственности, если деяние повторено в течение одного года. Статья 284.2 УК.
Наказание:
- штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет
- либо ограничение свободы до 3 лет
- либо принудительные работы до 3 лет
- либо арест до 6 месяцев
- либо лишением свободы до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.
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