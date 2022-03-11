Гаражный кооператив можно исключить из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса

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Рубрика Учет в некоммерческих организациях
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Гаражный кооператив нельзя исключить из ЕГРЮЛ, если он не сдает отчетности и нет движений по счету. Но если у ГСК недостоверный адрес – исключение из ЕГРЮЛ возможно.

Ситуацию разобрала ФНС на своем сайте.

ГСК исключили из ЕГРЮЛ после того, как 6 месяцев там была запись о недостоверности адреса.

Один из членов ликвидированного ГСК подал жалобу. Он сослался на решение КС, запрещающее ликвидацию ГСК.

Но в ФНС указали, что человек не прав, и исключение было законным.

В решение Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 затронут случай, когда ГСК ликвидировали за несдачу отчетности и отсутствие движений по счету.

А ликвидация из-за недостоверного адреса – это совсем другая история, которую КС не рассматривал.

В итоге жалоба владельца гаража в ликвидированном ГСК не принесла результата.

ФНС ликвидацию отменять не стала.

Кстати, в закон о госрегистрации юрлиц скоро внесут поправки относительно ликвидации НКО. Причина поправок – вышеназванное постановление КС.

Если налоговики примут решение исключить ГСК из ЕГРЮЛ, в течение 3 дней они должны сообщить об этом.

Уведомление направят юрлицу и его руководителю. Если в ЕГРЮЛ есть адрес электронной почты, то уведомить могут через нее.

В уведомлении налоговики сообщат о том, что собираются исключить НКО из ЕГРЮЛ, а еще о том, что можно направить в ИФНС заявление о продолжении деятельности.

 

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