Банки начали закрывать обменники, пишут СМИ

Ряд банков останавливает продажу валюты, но люди стоят в очередях, чтобы снять валюту по заявке, оставленной несколько дней. А где-то предлагают ждать до месяца.

Об этом пишут «РИА Новости».

Корреспонденты РИА проверили, есть ли очереди к банкоматам в различных частях Москвы. Нашли в основном в центре города.

В одном банке посоветовали приходить 6 апреля за долларами. А в другом люди стояли в очереди, чтобы снять деньги по оставленной несколько дней назад заявке.

Также сообщают о курсах валют в обменных пунктах.

Так, в одном из них купить доллар можно было по 160 рублей, евро — по 170 рублей. Продать доллары предлагалось по 110 рублей, евро — по 115 рублей. В другом обменнике курсы были более демократичные. Купить доллар там предлагают по 140 рублей, продать — за 100 рублей. купить евро можно за 150 рублей, а продать — по 110 рублей.

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