🔥 НДФЛ с процентов по вкладам отменят

Налог с процентов по вкладам, который должны начислить за 2021 год, будет отменен задним числом. Не будет НДФЛ за 2021 и 2022 годы.

Такое предложение озвучили в правительстве. Готовы поправки в НК. Скоро их внесут в Госдуму.

По действующей норме НДФЛ за 2021 год начисляют на сумму процентов, превышающую 42 500 руб. Необлагаемая сумма определяется как произведение 1 млн рублей и ставки ЦБ на начало года.

Недавно информация о процентах появилась в личных кабинетах на сайте ФНС.

В 2022 году необлагаемая сумма — 85 000 руб.

Ставки по вкладам недавно выросли, поэтому у многих этот лимит был бы превышен.