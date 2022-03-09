🔥 НДФЛ с процентов по вкладам отменят

Налог с процентов по вкладам, который должны начислить за 2021 год, будет отменен задним числом. Не будет НДФЛ за 2021 и 2022 годы.
Такое предложение озвучили в правительстве. Готовы поправки в НК. Скоро их внесут в Госдуму.
По действующей норме НДФЛ за 2021 год начисляют на сумму процентов, превышающую 42 500 руб.
Необлагаемая сумма определяется как произведение 1 млн рублей и ставки ЦБ на начало года.
Недавно информация о процентах появилась в личных кабинетах на сайте ФНС.
В 2022 году необлагаемая сумма — 85 000 руб.
Ставки по вкладам недавно выросли, поэтому у многих этот лимит был бы превышен.
Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 11 марта.