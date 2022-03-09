Личный кабинет ИП на сайте налоговой иногда не работает, жалуются бухгалтеры

Бухгалтеры сообщают, что Личный кабинет налогоплательщика-ИП на сайте ФНС работает с тормозами. А кому-то вообще зайти не удается. Хотя Контур и СБИС работают нормально.

Обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»

«Коллеги, подскажите — только я не могу зайти в ЛК налогоплательщика ИП? При этом в сервисы Контура и СБИС проблем войти нет. Еще недавно заходили без проблем. Что-то изменилось? Не могу пройти проверку защищенного соединения с сервером ЛК налогоплательщика — на этом этапе ошибка. Надо ККТ в ЛК снять с учета».

В комментариях посоветовали отключить антивирус, но, по словам автора поста, это не помогло. Еще советуют через Госуслуги зайти. А также посоветовали проверить ЭЦП, а точнее, компанию, которая ее выпустила − не лишилась ли аккредитации.

А в большинстве случаев пишут, что все работает, но иногда тормозит.

Коллеги, напишите в комментариях, если у вас не работает или тормозит ЛК ИП.

Facebook сейчас в России блокируют. И потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» на прошлой неделе переехал в Telegram.

Рассказываем, как им правильно пользоваться.

Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

Не так удобно, как раньше, но пользоваться можно.