Пени по налогам отвяжут от ключевой ставки

Сейчас ряд санкций для бизнеса и населения считают с учетом ключевой ставки, которую принимает ЦБ. Этот показатель из формулы уберут.
С предложением выступили депутаты.
Недавно ставка ЦБ резко выросла до 20 %. Из-за этого, например, пени по просроченным налогам считают из расчета 48,67 % годовых.
От ключевой ставки зависят также проценты за пользование деньгами по ст. 395 ГК и 317.1 ГК.
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев предложил или вообще отвязать санкции от ставки ЦБ, или применять ставку на начало года, передает ИА ТАСС.
Посчитать пени для разных ситуаций можно на нашем калькуляторе.
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