IT-компаниям обнулят налог на прибыль

В 2022 — 2024 годах для IT-компаний ставка налога на прибыль будет 0 % в федеральный бюджет и 0 % в региональный бюджет.
Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.
Сейчас для таких компаний ставка составляет 3 % и 0 % соответственно.
Ранее обнулить ставку для IT-бизнеса поручил Владимир Путин своим указом.
Для нулевой ставки должны соблюдаться условия:
- аккредитация;
- доля профильных доходов - 90 %;
- среднесписочная численность не менее 7 человек.
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