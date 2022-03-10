IT-компаниям обнулят налог на прибыль

В 2022 — 2024 годах для IT-компаний ставка налога на прибыль будет 0 % в федеральный бюджет и 0 % в региональный бюджет.

Законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму.

Сейчас для таких компаний ставка составляет 3 % и 0 % соответственно.

Ранее обнулить ставку для IT-бизнеса поручил Владимир Путин своим указом.

Для нулевой ставки должны соблюдаться условия:

аккредитация;

доля профильных доходов - 90 %;

среднесписочная численность не менее 7 человек.