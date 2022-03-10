Импортные автомобили нельзя будет вывозить из России

Ранее ввезенные из-за рубежа легковые автомобили нельзя будет экспортировать за рубеж. Запрет ввело Правительство РФ.
Речь про экспорт:
- легковых автомобилей;
- других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, включая автофургоны и гоночные авто;
- пассажирских и грузовых судов и яхт;
- самолетов и беспилотников.
При этом запрет не распространяется на моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более.
Правила будут действовать до 31 декабря 2022 года, пишет ТАСС.
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