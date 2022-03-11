За ИП без работников не надо сдавать нулевую 6-НДФЛ

Нулевые 6-НДФЛ сдавать не надо. А вот с нулевыми РСВ все не так однозначно – организации должны их сдавать обязательно. А ИП, если у них нет сотрудников – не должны.

ИП два года назад уволил сотрудников и не сдавал РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС. Нужно досдать? Бухгалтеры советуют сниматься в ФСС с учета, а по поводу налоговой, как всегда, есть сторонники ничего не сдавать, а есть те, кто сдают нулевки.

Спрашивает наш подписчик.

«Достался мне тут ИП на обслуживание. В 2019 году работал с сотрудниками. Уволил их в начале 2020. В 2019 году сдавал и РСВ, и 6-НДФЛ, и 4-ФСС. Понятно, что за 2020 это надо досдать все. А за 2021? Сдавать или как-то известить налоговую, что сотрудников нет, и тогда можно не сдавать?».

В комментариях пишут, что в ФСС нужно сдавать нулевки, либо сняться с учета, иначе будут штрафы.

А на вопрос автора, как быть с налоговиками, ответили:

«Никак не быть. Просто не сдавать отчетность по работникам. В ФНС не ставят на учет ИП как работодателей».

Хотя по налоговой еще пишут, что нужно нулевку подавать, но это вечный спор.