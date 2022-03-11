Налоговики при камералке проверяют компанию за 2018 год. При том, что она появилась в 2019м

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики требуют от компании документы за 2018 год, тогда как фирма появилась на свет в 2019 году.

Рассказывает подписчик.

«Смотрите, какая прелесть прилетела. Основание — Камеральная проверка по НДС за 4 квартал 2018г.

PS: Перечитала требование, проверила еще раз контрагента. Камералка за 4 кв. 2018, а фирма образовалась во 2 кв. 2019 г. Прямо не знаю по какой из статей их послать».

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В комментариях автор пишет, что «там еще 3 страницы хотелок». А на вопрос, возмещает ли компания НДС, автор пишет, что нет.

А еще приводят диалог с ИФНС по подобному случаю:

«Ага. Мне тоже такое прилетело. Сумма поставки 20 тыс руб. разовый Клиент, мелкий. И такой вот перечень. Поставка🤫 2016 год!!! На минуточку! Просят предоставить все за 3 года. Звоню. Говорю, что

  • ничего не дам, но могу распечатать из 1с УПД. И более ничего не могу. Подойдёт?
  • да подойдёт. Хотя бы что-нибудь дайте.
  • а зачем такое требование на 3 листа?
  • да это формуляр....

Занавес. Так что позвоните им. Вероятно, что это тоже типовой формуляр».

Кстати говоря, ст. 198 НК — про акцизы. Возможно, она там подходит (и автор поста выложил не все страницы), а возможно — забыли поправить шаблон.

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