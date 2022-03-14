В банках можно открыть вклады в юанях, реалах, тенге, рупиях, и других валютах стран, которые не вводили санкции

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Рубрика Валютные операции
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Банки начали предлагать клиентам открывать вклады в валюте тех стран, которые не вводили санкций против РФ. Кроме юаней, предлагают валюту стран СНГ, бразильский реал, турецкую лиру, индийские рупии и другие.

Так, недавно мы писали, что в ВТБ появилась возможность открыть вклад в юанях. Также открыть счет в юанях можно в Альфа-банке, в АТБ, банке «Приморье», «ББР банке», банке «Солидарность».

«Тинькофф» предлагает вклады не только в юанях, но и в азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и других валютах.

А в «Сити банке» есть возможность открыть мультивалютную карту. К ней будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.

Банк «Дом.РФ» пока таких вкладов не предлагает, но планирует их запустить. Открыть вклад можно будет не только в юанях, у клиентов будет выбор из разных валют.

По материалам «РИА Новости».

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