Удержания из зарплаты по исполнительному листу должны пройти даже при блокировке счета работодателя, пояснили бухгалтеры

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Рубрика Исполнительное производство
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У компании заблокирован счет, но нужно отправить приставам сумму, удержанную из зарплаты работника. Бухгалтеры поясняют, что платеж должен пройти даже при блокировке. А если не пройдет — надо отправлять со счета другой компании, либо через почту или отделение банка.

«У нашей организации заблокирован счёт, а срочно надо оплатить за сотрудника сумму удержания по исполнительному листу судебным приставам. Можно ли это сделать со счета другого юридического лица, как оплата за третье лицо? И как корректно, в таком случае, заполнить платёжку?» — спрашивают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях советуют отправить приставам платеж со счета третьего лица, а по итогам квартала отправить им письмо об удержаниях, пояснить ситуацию и приложить платежки.

Но есть вероятность, что такой платеж приставы отнесут к невыясненным, а потому бухгалтеры советуют идти в банк или на почту и отправить платеж через них.

В назначении платежа клерки рекомендуют писать все то же самое, как и в обычной платежке. То есть, если алименты — то их и указать, плюс поставить первую очередность платежа.

По мнению одного из комментаторов, платеж с таким назначением проходит даже при блокировке счета.

Facebook в России блокируют. Поэтому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» переехал в Telegram. Как им правильно пользоваться? Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

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