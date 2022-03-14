На медикаменты, фармпрепараты и продовольствие могут ввести нулевые ввозные пошлины

Правительство предложит временно ввести нулевую ставку ввозных пошлин на продовольствие, медикаменты, и ряд других товаров, чтобы поддержать российский бизнес.
Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников.
«На подкомиссии в прошлый четверг [мы] рассмотрели достаточно широкий перечень продукции, и было принято решение обратиться в Евразийскую [экономическую] комиссию с предложением об отмене пошлин на эту продукцию. Это касается продовольственных товаров, медикаментов, продукции, необходимой для фармацевтики, продукции для сельского хозяйства, комплектующих», — сказал он.
Цитата по «ТАСС».
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