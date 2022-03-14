Золотые слитки можно будет купить за наличную валюту

До конца 2022 года уполномоченные банки будут продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту.
Владимир Путин подписал федеральный закон.
Дело в том, что некоторые россияне поддались панике, накупили иностранную валюту и теперь не знают, что с ней делать, отметили в Минфине.
Теперь эти люди смогут за валюту купить золото.
Кстати, продажу золота в слитках освободили от НДС.
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