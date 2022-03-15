Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей

Семьи с двумя детьми не платят НДФЛ при продаже единственного жилья. Дети должны быть несовершеннолетними или студентами до 24 лет. Возраст определяют на дату продажи.

Если у семьи нет другой квартиры, лучше той, которую они продают, и семья приобретает новую квартиру, которая лучше старой, НДФЛ не будет при любом сроке владения.

Важно, что в такой семье есть дети:

до 18 лет;

до 24 лет, если она студенты.

Минфин в письме № 03-04-05/11146 от 17.02.2022 пояснил, что возраст детей определяется на дату госрегистрации перехода права собственности к покупателю на проданное жилье.