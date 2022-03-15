Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей

Семьи с двумя детьми не платят НДФЛ при продаже единственного жилья. Дети должны быть несовершеннолетними или студентами до 24 лет. Возраст определяют на дату продажи.
Если у семьи нет другой квартиры, лучше той, которую они продают, и семья приобретает новую квартиру, которая лучше старой, НДФЛ не будет при любом сроке владения.
Важно, что в такой семье есть дети:
- до 18 лет;
- до 24 лет, если она студенты.
Минфин в письме № 03-04-05/11146 от 17.02.2022 пояснил, что возраст детей определяется на дату госрегистрации перехода права собственности к покупателю на проданное жилье.
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