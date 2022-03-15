Безналоговый период для продажи квартиры считают с момента покупки первой доли

Если квартира досталась вам не вся сразу, а частями, при продаже для целей уплаты НДФЛ будет важна дата приобретения самой первой части.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/10858 от 16.02.2022.
В общем случае минимальный срок владения жильем составляет 5 лет. Но могут быть варианты.
Если недавно человек приобрел квартиру в долевую собственность, а до этого уже владел небольшой долей в ней, то при продаже не будет НДФЛ.
То есть важна дата возникновения права собственности на первую долю.
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