Россияне стали чаще арендовать банковские ячейки

Банки отметили высокий спрос на банковские ячейки. Люди там хранят наличные, снятые со вкладов, ценности, золото.
О повышении спроса пишет «РБК», со ссылкой на опрошенные банки.
- В банке «Открытие» отметили, что в марте клиенты стали в два раза чаще арендовать ячейки, чем в феврале.
- В «Промсвязьбанке» рассказали, что количество новых договоров аренды ячеек увеличилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом.
- В «Дом.РФ» указали, что сейчас занято более 90% ячеек, а раньше их число не превышало 40%.
- В МКБ и банке «Зенит» также отметили повышение спроса, но конкретных цифр не назвали.
- В ВТБ не заметили большого повышения спроса на ячейки.
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