Чтобы получать оплату от иностранных контрагентов, придется использовать китайские системы, либо посредников

Бухгалтеры обсуждают, как получать оплату от контрагентов из-за рубежа, чтобы это было законно, прозрачно и без лишней головной боли. Предлагают через китайские CIPS и UnionPay, либо через посредников.
«Ломаем голову с моим ИП, как теперь получает оплату от наших клиентов из Европы и Америки. Ранее использовали PayPal, но альтернативу найти не получается. Клиенты ИП физлица обращаются в банки, но им отказывают в переводе в Россию», — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».В комментариях пишут, что сейчас у многих такая проблема, кто с зарубежными контрагентами работает. Пытаются понять, как принимать деньги у иностранцев законно и прозрачно и не усложнить себе жизнь. И так, чтобы покупателям тоже было доступно и удобно.
Еще прозвучало предложение через UnionPay, некоторые банки с ней работают. А вот еще варианты:
«Пока такой вывод — если фирмы и через расчетные (валютные) счета, то через посредников. Пока оптимальным видится резидентство посредника в Армении или Турции, а счёт получателя в РФ в несанкционном банке. Но могут быть технические сложности из-за платежных систем. Есть банк „Санкт-Петербург“. Он говорит, что работает с юанями по CIPS».А кроме того, упомянули, что некоторые банки в Турции работают с российской платежной системой.
Facebook в России блокируют. Поэтому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» переехал в Telegram. Как им правильно пользоваться? Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.