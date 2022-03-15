Чтобы получать оплату от иностранных контрагентов, придется использовать китайские системы, либо посредников

Бухгалтеры обсуждают, как получать оплату от контрагентов из-за рубежа, чтобы это было законно, прозрачно и без лишней головной боли. Предлагают через китайские CIPS и UnionPay, либо через посредников.

«Ломаем голову с моим ИП, как теперь получает оплату от наших клиентов из Европы и Америки. Ранее использовали PayPal, но альтернативу найти не получается. Клиенты ИП физлица обращаются в банки, но им отказывают в переводе в Россию», — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что сейчас у многих такая проблема, кто с зарубежными контрагентами работает. Пытаются понять, как принимать деньги у иностранцев законно и прозрачно и не усложнить себе жизнь. И так, чтобы покупателям тоже было доступно и удобно.

Еще прозвучало предложение через UnionPay, некоторые банки с ней работают. А вот еще варианты:

«Пока такой вывод — если фирмы и через расчетные (валютные) счета, то через посредников. Пока оптимальным видится резидентство посредника в Армении или Турции, а счёт получателя в РФ в несанкционном банке. Но могут быть технические сложности из-за платежных систем. Есть банк „Санкт-Петербург“. Он говорит, что работает с юанями по CIPS».

А кроме того, упомянули, что некоторые банки в Турции работают с российской платежной системой.

Facebook в России блокируют. Поэтому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» переехал в Telegram. Как им правильно пользоваться? Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.