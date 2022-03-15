Дни приезда и отъезда учитываются для статуса резидент/нерезидент

Для целей НДФЛ налоговые резиденты — это люди, которые находятся в России от 183 дней в течение 12 месяцев. Эти 183 дня считают, суммируя все дни нахождения человека в РФ.

Резидент/нерезидент: как определить

В число эти дней, в том числе, включаются: день приезда в РФ;

день отъезда из РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-06/10462 от 15.02.2022.

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