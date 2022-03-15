Какие банки и куда за границу проводят платежи? Бухгалтеры ищут информацию

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Рубрика Валютные операции
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Бухгалтеры рассказывают, через какие банки удается отправить платежи за границу. Например, через Райффайзен, по их словам, куда угодно проходят.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, кто куда платил последнее время? Как идут платежи и идут ли? Из какого банка. Нам предстоят Италия, Китай, мы в раздумьях...».

В комментариях пишут, что через Райффайзен прошли платежи в Италию, да и вообще в любую страну идут. Из Альфа-банка проходят платежи в Швейцарию. А вот во Францию, пишут, с 1 марта платеж висит.

В Китай и Европу также проходят платежи через Тинькофф банк, но бухгалтеры пишут о сложностях с валютным контролем. Еще упоминали ЮниКредит, там тоже платежи проходят без проблем.

А вот в Германию платежи, как пишут, не проходят — отказываются из российских банков платежи принимать.

Коллеги, а как у вас? Пишите в комментариях, в какие страны и через какие банки проходят платежи.

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