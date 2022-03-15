Если компания объявила об уходе из России и объявила простой, зарплату все равно надо платить

По ТК работники должны получать зарплату, даже если компания временно приостановила деятельность.
- Если простой связан с объективными причинами (проблемами с поставками товаров, или отсутствием комплектующих), то за время простоя работник получает 2/3 оклада.
- Если работодатель объявил простой без объективных причин, то работнику обязаны выплачивать 2/3 зарплаты.
Кроме того, если компания сокращает штат, или решила ликвидироваться, то работников нужно уведомить за 2 месяца. А если сокращение массовое — то за 3 месяца.
Источник — сайт Минтруда.
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