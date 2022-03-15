В Сбере хотят сделать карты бессрочными

Сбер перевыпустил карты, срок которых заканчивается в марте 2022 года и предлагает забрать их в отделениях. А карты, сроки которых истекают, начиная с апреля, в банке хотят сделать бессрочными.

Об этом рассказал Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка.

«Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска».

Цитата с сайта Сбера.

При этом, в Альфа банке сообщили, что клиентам ничего делать не надо, сроки карт продлили автоматически.

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