Если приставы заблокировали счет, можно открыть новый. Но и его могут вскоре заблокировать

Бухгалтеры рассказывают, можно ли открыть расчетный счет, если по текущему — блокировка из-за исполнительного листа. Лучше идти к приставам и договариваться о рассрочке.

Спрашивает наш подписчик.

«У ООО заблокирован счет по исполнительному листу. Сумма большая. Сможем ли открыть счёт в другом банке или без вариантов? Нужно закупать материалы по текущим контрактам».

В комментариях пишут, что открыть-то можно, но дадут поработать всего пару дней. А кто-то с сарказмом пишет, что, дескать по долгам нужно платить. На что резонно ответили, что отдавать, конечно, нужно, но и другие клиенты страдать не должны.

В итоге, сошлись на мнении, что открыть можно, особенно в небольших региональных банках. Да и с приставами стоит поговорить о рассрочке исполнения. Иначе так компания вообще в банкротство свалится, если не сможет зарабатывать.

А кроме того, можно открыть другую компанию и временно вести бизнес через нее. Но не забывать при этом возвращать долг.