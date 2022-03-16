Если налоговики интересуются, почему так мало платите налогов, просто расскажите им, почему упали доходы. Советы от бухгалтеров

Бухгалтеры рассказывают коллеге, как правильно ответить на требование налоговиков, почему у компании низкая налоговая нагрузка. И советуют ни в коем случае не уточняться.

«Пришло по камералке, по прибыли за 2021, низкая налоговая нагрузка. Что посоветуете: готовить тонну документов или уточниться, урезав фактические расходы в декларации? Первый раз прилетело» — спросили в телеграм-канаде «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях порекомендовали отписаться, что «компания полностью соблюдает все требования НК, но так уж сложилась хозяйственная деятельность».

А еще рекомендуют самим посчитать свою нагрузку:

«Посчитайте ещё сами налоговую нагрузку. Летом прилетело подобное, без цифр. В ответе доказала строго арифметически, что у нас налоговая нагрузка вполне в рамках, как и маржинальность. Отстали».

Кроме того, советуют ничего не уточнять, а ответить, почему упала прибыль. Например, расписать, какие расходы составляют основную часть затрат (или покупатель хороший ушел, или последствия пандемии).

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