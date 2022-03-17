В WhatsApp сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в его работе. Большинство жалоб было в Москве и Санкт-Петербурге.
Сбой в работе приложения был зафиксирован сайтом Downdetector.
На территории России больше всего жаловались на сбои в Москве и Санкт-Петербурге.
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Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.