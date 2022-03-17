В WhatsApp сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в его работе. Большинство жалоб было в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбой в работе приложения был зафиксирован сайтом Downdetector.

На территории России больше всего жаловались на сбои в Москве и Санкт-Петербурге.

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