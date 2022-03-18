Налоговики готовы реального поставщика назвать техничкой, лишь бы повысить доначисления

Налоговики предложили убрать из декларации вычеты по НДС и налогу на прибыль по действующему поставщику по время предпроверочного анализа. Вот только во время выездной проверки это все равно вылезет.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

По его словам, налоговики во время предпроверочного анализа вписали в заключение реального и действующего поставщика. Его назвали "техничкой" и предложили снести по нему весь НДС и налог на прибыль. Просто чтобы поднять сумму для доначислений.

«Интересно, сказали бы выездники бы им за это потом спасибо?», - вопрошает автор поста.

В комментариях пишут, что в некоторых инспекциях уже объедилили отделы выездных проверок и предпроверочного анализа. Видимо, как раз из-за этого.

А кроме того, говорят, что каждый отдел в налоговой ненавидит соседний. И этим нужно пользоваться.