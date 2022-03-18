В Сбере можно переводить валюту в евро, иенах, швейцарских франках. В долларах США — нельзя

В Сбербанке рассказали, в каких валютах сейчас доступны переводы по России и за рубеж. По России и за рубеж доступны переводы в евро, рублях. Зато доллары США и фунты стерлингов — под запретом.
Мы собрали их в небольшую таблицу:
В каких валютах переводы доступны
В каких валютах переводы недоступны
Источник: Телеграм-канал Сбера.
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