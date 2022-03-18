Валютные операции

В Сбере можно переводить валюту в евро, иенах, швейцарских франках. В долларах США — нельзя

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В Сбербанке рассказали, в каких валютах сейчас доступны переводы по России и за рубеж. По России и за рубеж доступны переводы в евро, рублях. Зато доллары США и фунты стерлингов — под запретом.

Мы собрали их в небольшую таблицу:

В каких валютах переводы доступны

В каких валютах переводы недоступны

  • рубли
  • евро
  • иены
  • швейцарские франки
  • норвежские кроны
  • сингапурские доллары
  • доллары США
  • канадские долларе
  • фунты стерлингов
  • датские кроны
  • шведские кроны

Источник: Телеграм-канал Сбера.

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