В Сбере можно переводить валюту в евро, иенах, швейцарских франках. В долларах США — нельзя

В Сбербанке рассказали, в каких валютах сейчас доступны переводы по России и за рубеж. По России и за рубеж доступны переводы в евро, рублях. Зато доллары США и фунты стерлингов — под запретом.

Мы собрали их в небольшую таблицу:

В каких валютах переводы доступны В каких валютах переводы недоступны рубли

евро

иены

швейцарские франки

норвежские кроны

сингапурские доллары доллары США

канадские долларе

фунты стерлингов

датские кроны

шведские кроны

Источник: Телеграм-канал Сбера.

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